All’età di 42 anni, Eleonoire Casalegno ha ancora il fisico di una ragazzina. L’ex modella e conduttrice pubblica bellissimi scatti sui social.

Classe 1976, ligure di origine, Eleonoire Casalegno ha notevoli trascorsi alle spalle nell’ambito dello spettacolo e dello show business. Nata come modella, dopo aver sfilato sulle più importanti passerelle di moda, è approdata sul piccolo schermo per condurre numerosi programmi targati Mediaset. Di un certo rilievo anche la sua presenza sul palco del Festivalbar sul finire degli anni ’90. Negli ultimi anni la showgirl ha partecipato a programmi quali Caduta libera! e Il Grande Fratello vip. Clicca su “successivo” per vedere il suo ultimo scatto!

