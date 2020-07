È come fosse un evento di moda estivo tutto quello che Elisabetta Canalis ritrae in uno scatto poi pubblicato sul suo profilo Instagram. “Sensazionale”.

Fa girare la testa a tutti Elisabetta Canalis nel suo ultimo post su Instagram. Ma stavolta la Eli non è da sola. Con lei ci sono anche due sue amiche, in una bella gita al largo tra la Sardegna e la Corsica, dove la ex velina sta attualmente trascorrendo le sue vacanze estive. Amiche che sono rispettivamente una mora ed una bionda, proprio come le gerarchie di ‘Striscia la Notizia’ impongono da sempre.

E se la Canalis spicca come sempre per bellezza, anche le sue due ‘compagne di malefatte’ nell’occasione non sono da meno. Tanto è vero che l’immagine in questione sta ricevendo ‘mi piace’ a iosa e commenti di fans estasiati a non finire.

Elisabetta Canalis, show magnifico con le amiche in barca