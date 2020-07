Emily Ratajkowski, slip inguinale per uno spettacolo da sogno – Foto

Emily Ratajkowski è sempre spettacolare: il bikini con lo slip inguinale conquista migliaia di like. Con la supermodella, il successo è assicurato, foto.

Visualizza questo post su Instagram Satin swim. Tomorrow. @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 27 Lug 2020 alle ore 9:14 PDT

Dici Emily Ratajkowski e si pensa immediatamente al fisico spettacolare che la modella sfoggia in tutte le foto che pubblica su Instagram per la gioia dei suoi 26,7 milioni di followers. La foto che vedete qui in alto ha letteralmente fatto andare in tilt i social. Con un bikini a triangolo, formato da uno slip inguinale, la modella incanta come fa solitamente con tutte le sue foto.

Emily Ratajkowski sul set con Colombo

Bellissima, Emily Ratajkowski, quando lavora, ama circondarsi di persone di cui si fida. Sull’ultimo set ha così portato con sè il cane Colombo che, come scrive lei stessa nella didascalia che accompagna le foto che vedete qui in alto, prende molto seriamente il suo lavoro.

Visualizza questo post su Instagram All new swim. Next week. @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Lug 2020 alle ore 6:26 PDT

Anche quando pubblica foto in cui appare di spalle come quella che vedete qui in alto, l’entusiasmo dei fans non cala, ma in alcuni casi aumenti. Sia che mostri il lato A sia che mostri il lato B in privato, la modella resta una delle donne più belle del mondo. Che si mostri in bikini o vestista, che sia bruna o bionda, per i fans, non fa alcuna differenza. Emily è un vero spettacolo della natura.

Sette anni dopo la partecipazione al video musicale Blurred lines di Robin Thicke in cui appare senza veli, la bellezza di Emily è ancora più evidente.

