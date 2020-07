Federica Panicucci, l’outfit da sera, sembra una bambola – FOTO

Federica Panicucci, l’outfit da sera, sembra una bambola. La conduttrice della Mediaset ha fatto girare la testa a tutti i suoi fans con l’ultimo scatto insieme a Marco

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate della Mediaset. Con i suoi capelli biondi lunghi e il suo fisico da ragazzina, non dimostra affatto i suoi cinquant’anni. Sono in molti a chiederle se ha trovato l’elisir della giovinezza, perché il tempo per lei sembra non passare mai. Al momento si sta godendo le vacanze insieme al suo Marco, a Forte dei Marmi.

Federica Panicucci insieme al suo Marco a Forte dei Marmi, lo scatto che ha fatto impazzire i suoi followers: outfit da urlo

Federica, come tanti altri, si sta godendo le vacanze nella nostra penisola italiana. A causa del covid viaggiare è complicato, per non parlare del fatto che dobbiamo aiutare il turismo italiano che quest’anno è in crisi dal momento in cui siamo stati colpiti da una pandemia che ha allontanato tutti. Tra l’altro non è neanche questo gran sacrificio: siamo forse il Paese più bello del mondo e l’unico aspetto di questa pandemia è che abbiamo la possibilità adesso di ammirare tanti posti che abbiamo qui in Italia, piuttosto che fuggire all’estero.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano affatto. Sono in tanti a scriverle e ad augurarle di arrivare a presentare il Festival di Sanremo, perché un talento come il suo merita di essere sotto ai riflettori.