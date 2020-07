Laetitia Casta, esplosione di sensualità: il reggiseno è invisibile – FOTO

Laetitia Casta ha condiviso uno scatto super sexy: vestitino ultra trasparente distesa sul letto di un’eleganza pazzesca con una borsetta rossa al suo fianco

La super modella Laetitia Casta ha pubblicato una foto bellissima e molto sensuale in cui è vestita con un abitino trasparente, praticamente invisibile soprattutto sul seno. Vicino ha una borsetta rossa molto chic con un fiore grande. Sembra distesa sulle acque di un mare cristallino e azzurro ceruleo. La foto fa parte del progetto di Pierre-Paolo Piccioli un designer di moda della nota maison Valentino.

Laetitia Casta: carriera e vita privata

Laetitia Casta è tra i protagonisti di un film francese di recente uscita, ‘Le Milieu de l’hotizon‘ di Delphine Lehericey, ispirato al romanzo ‘A metà dell’orizzonte‘ di Roland Buti. Lei interpreta una donna di nome Nicole, la madre di Gus. Entrata nel cuore degli italiani anche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1999. In quell’edizione della kermesse canora padrone di casa era il simpatico Fabio Fazio. La Casta ha tre figli, la primogenita Sahteene, avuta con Stephane Sednaoui, suo ex compagno. Dal 2003 al 2013 ha avuto una lunga relazione con l’attore nostrano Stefano Accorsi, da cui ha avuto Orlando (14 anni) e Athena (11 anni).

Nel 2015 si è innamorata di Louise Garrel, con cui si è sposata in Corsica due anni dopo a Lumio.