Laura Torrisi sul divano è una bomba di sensualità, infarto sicuro – Foto

Laura Torrisi spettacolare e irresistibile come sempre su Instagram, l’attrice catanese fa il pieno di like con il suo fascino

Fin dalla sua partecipazione a Miss Italia, nel 1998, quando aveva soltanto 19 anni, avevamo capito subito di trovarci di fronte a una donna di rara bellezza. La catanese Laura Torrisi è stata in questi anni un volto piuttosto noto nel mondo dello spettacolo italiano, avendo partecipato al Grande Fratello nel 2006 e ottenendo diversi ruoli di rilievo come in ‘L’onore e il rispetto’, ‘Il peccato e la vergogna’ e, al cinema, in ‘Una moglie bellissima’. Film quest’ultimo dal quale è nata la lunga storia d’amore con Leonardo Pieraccioni, durata dal 2007 al 2014.

