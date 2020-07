Levante, bellissima e misteriosa: “Non è più come pensi…” – FOTO

A poche settimane dal suo ritorno sulle scene con il singolo “Sirene”, Levante condivide pensieri e parole ed uno scatto affascinante.

Ormai lo sappiamo, la musica di Levante sta guadagnando una fetta sempre più consistente di pubblico. Già nota ai giovanissimi per i suoi precedenti album, la sua fama è aumentata esponenzialmente grazie alla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il singolo Tikibombom. La cantante ha poi preso parte a diverse iniziative a sostegno dell’arte nel periodo della pandemia, al fianco di molti altri cantanti e dell’ex fidanzato Diodato, con il quale sembra essere rimasta in buoni rapporti. Agli inizi di luglio è uscito il suo ultimo singolo, Sirene, il cui testo particolarmente criptico ha affascinato il pubblico e sollevato le domande dei molti che la seguono sui social. Clicca su “successivo” per vedere di cosa si tratta!

