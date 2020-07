Manuela Arcuri, si slaccia il reggiseno e resta senza: il web si infiamma – FOTO

Manuela Arcuri continua a ipnotizzare i suoi fan come quando aveva 20 anni. Forme giunoniche e sorriso smagliante anche in vacanza

Visualizza questo post su Instagram Sempre così ❣️ Un post condiviso da Manuela Arcuri (@manuelaarcuri_official) in data: 19 Lug 2020 alle ore 10:44 PDT

Manuela Arcuri è una delle attrici italiane più amate da sempre dal pubblico. Nasce come modella di fotoromanzi, poi attrice cinematografica e televisiva, la sua è una bellezza fine dallo stampo mediterraneo con fattezze giunoniche che mantiene anche oggi a 43 anni come negli anni Novanta al suo debutto.

LEGGI ANCHE –> Aurora Ramazzotti la foto in bikini e il fisico di Michelle, bellissima – FOTO

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, spesso è stata al centro del gossip per i suoi amori. In passato ha avuto una relazione con il calciatore Francesco Coco. Ha anche ammesso di aver avuto un flirt con l’attore Gabriel Garko con cui ha recitato in diverse fiction italiane.

Breve, è stata anche la storia con Aldo Montano. Dal 2010, invece, Manuela Arcuri è fidanzata con Giovanni Di Gianfrancesco, con cui ha un figlio, Mattia, nato nel 2014.