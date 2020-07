Naike Rivelli senza ritegno, in ginocchio e nuda davanti allo specchio – Foto

Naike Rivelli non si ferma con lo nude yoga. Nuovo scatto e nuova posizione intrigante per la figlia di Ornella Muti su Instagram

Provocatoria più che mai, ribelle e senza peli sulla lingua, Naike Rivelli continua a farsi notare sul web e su Instagram tra pose che fanno sempre discutere e video di imitazioni, quelli che sta cariando negli ultimi giorni.

Lei, figlia d’arte, è di certo originale, mai banale e soprattutto anticonformista. Ha il coraggio di dire quello che pensa e fare quello che le piace.

E le piace molto fare yoga, una disciplina che segue e ama da diverso tempo. Ed i suoi fan lo sanno bene. Lei amante del nude yoga scatta continuamente foto che la ritraggono completamente nuda mentre si allena e si rilassa in posizioni sempre molto belle e particolari da vedere.

In ginocchio e nuda davanti lo specchio, è così che la figlia di Ornella Muti si mostra nel suo ultimo scatto pubblicato su Instagram. Completamente senza veli addosso ed i lunghi capelli che le scendono su una spalla.

Mani giunte, quasi in preghiera, sedere prosperoso che cattura l’attenzione e seno quasi coperto dalle braccia in preghiera ma che spunta con un gioco di vedo non vedo allo specchio. Tatuaggi alla caviglia e sulle natiche completano “l’opera” di Naike.

Lei scrive: “L’equilibrio non è qualcosa che trovi, è qualcosa che crei” citando una frase di Jana Kindsford e il web impazza per le foto nuda e non solo.

