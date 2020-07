Naike Rivelli continua a postare scatti assolutamente incredibili: l’attrice, questa volta, è sul tavolino e naturalmente sfodera il suo lato B.

Naike Rivelli è decisamente un personaggio controverso. L’attrice e modella, da diverse settimane, continua a postare scatti che la ritraggono senza vestiti. La 45enne, in molte occasioni, ha cercato di attirare l’attenzione dei fan per scrivere un messaggio polemico nella didascalia contro il Governo italiano o la società. Come se non bastasse, Naike sta portando avanti anche una personale ‘battaglia’ contro le influencer: in diversi video e stories la figlia di Ornella Muti si diverte a prendere in giro le fashion blogger. La Rivelli, poco fa, ha messo nuovamente in mostra il suo incredibile lato B.

L’incredibile scatto di Naike Rivelli

Nell’ultimo scatto condiviso in rete, Naike sta facendo meditazione su un tavolino. L’attrice, come al solito, fa vedere a tutti il suo favoloso lato B. La posizione è decisamente insolita e Naike nella didascalia scrive anche una frase profonda. “L’equilibrio non è qualcosa che trovi, è qualcosa che crei“. La foto ha raggiunto in pochissimi minuti quasi 1000 cuoricini.

La figlia di Ornella Muti, in alcuni scatti, lascia intravedere anche il suo seno esplosivo: la 45enne è davvero in forma smagliante.