Naike Rivelli si sdoppia | un nudo davanti e di dietro | FOTO

È tra i personaggi che più amano provocare, Naike Rivelli, e ci riesce molto bene. La figlia di Ornella Muti ora regala altri scatti dei quali fare parlare.

Conosciamo bene Naike e la sua verve polemica, tendente a fare ironia. Sugli altri, su tutto ciò che non va, ed a volte anche sagacemente su sé stessa. Ormai la sua occupazione principale è quella di influencer, dal momento che i post che lei pubblica sul suo profilo personale Instagram sono sempre molto seguiti.

E risultano ogni volta lasciare il segno. Il motivo non c’è bisogno di specificarlo. La Rivelli parla con il corpo più che con la bocca, proprio per creare una unicità nei suoi messaggi a fare si che siano di impatto e che raggiungano in modo diretto e concreto le persone. E pazienza se questo vuol dire dare adito a delle polemiche. C’è chi la taccia di non essere seria se alla sua età lei si toglie i vestiti di dosso con una relativa facilità. Ma l’obiettivo di Naike non è certo quello di mostrare come è fatta esteriromente.

Naike Rivelli, la sua estate caldissima: “Ma che c’è di strano?”