Naomi Campbell stesa sul letto è una vera tigre, che caldo che fa venir – FOTO

Naomi Campbell, la pantera nera delle passarelle di moda, ha condiviso uno scatto sui social network versione “tigre”, con una canotta tigrata, appunto

Visualizza questo post su Instagram #sundayselfie Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi) in data: 19 Lug 2020 alle ore 2:02 PDT

Naomi Campbell ha pubblicato, poche ore fa, una foto in cui è stesa sul letto e indossa una canotta tigrata. Bellissima come solo la Venere Nera sa essere, sempre, tanto da essere stata inserita dalla rivista ‘People‘ tra le 50 donne più belle del mondo. A 50 anni, la Campbell fa ancora impazzire tutti. La super modella ha un patrimonio di 60 milioni di dollari. La Venere Nera non è mai stata sposata, l’ultima relazione di cui si è a conoscenza è stata con Flavio Briatore, ex Team Manager in Formula 1, che adesso lei reputa il suo “tutore”. I due sono stati insieme dal 1998 al 2003. Prima di lui, Naomi ha avuto una storia d’amore con il bassista degli U2, Adam Clayton, che durante un’intervista del 1993 disse che il suo sogno più grande era avere un appuntamento con Naomi Campbell. La super modella e il musicista sono stati insieme proprio nel 1993 ma la loro storia è durata solo un anno.

Naomi Campbell cantante e attrice

Visualizza questo post su Instagram Happy Sunday ☀️ #SelfieSunday Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi) in data: 26 Lug 2020 alle ore 1:21 PDT

Naomi è anche una cantante e attrice. Ha girato tre puntate di uno dei classici tra i telefilm americani più famosi degli anni 80, ‘I Robinson‘. In seguito è stata la protagonista di un altro telefilm di successo, ‘Willy, il principe di Bel Air‘. Il suo debuttò nel mondo del cinema è stato con il film, ‘Cool as Ice‘. Ma solo nel 1999 che ha un ruolo da protagonista nella pellicola ‘Testimone scomoda‘.

Ieri Naomi Campbell ha fatto degli auguri illustri a Mick Jagger, pubblicando una foto in cui i due si salutano. La modella ha scritto come didascalia, “Buon compleanno sir Mick Jagger, che Dio ti benedica”.