Paola Di Benedetto, stacco di coscia e lato A da impazzire – FOTO

View this post on Instagram

Ci siamo, siamo arrivati all’ultimo giorno di questo percorso che ci ha regalato tante gioie, emozioni e momenti unici nel loro genere, siamo arrivati al giorno della FINALE! Chi avrebbe mai pensato a tutto questo… Di entrare il giorno zero ed uscire proprio all’ultimo atto di questa fantastica avventura.. Se sono arrivata fino a qui vuol dire che il vostro supporto è stato incredibile, credetemi se vi dico che non so come ringraziarvi se non con tutta la mia voglia di tornare ad esserci per voi a tempo pieno. Vi aspetto… Ci vediamo stasera su Canale 5!! ❤️🍀 @grandefratellotv