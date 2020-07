E’ nata Beatrice Vittoria, la bambina della ventottenne di Curtatone curata per il Covid19 con la terapia del plasma iperimmune

È finalmente finito il calvario per Pamela, la donna che al sesto mese di gravidanza aveva contratto il virus. La piccola Beatrice Vittoria, infatti, è nata due giorni fa senza nessuna complicazione.

La scoperta del contagio risale ad aprile: Pamela è entrata in gravi condizioni presso l’ospedale Poma di Mantova quando lo staff, guidato dai medici Giampaolo Grisolia e Giuseppe De Donno, ha deciso di applicare la terapia al plasma tratto da un paziente guarito dal Covid.

La decisione si è rivelata un successo perché Pamela ha manifestato miglioramenti al punto da poter essere dimessa e continuare la sua gravidanza a casa. Tutto si è risolto per il meglio sia per la madre che per la figlia, e la stessa scelta del nome ne rivela l’intera portata.

Pamela: primo caso al mondo di donna incinta guarita con il plasma iperimmune

Le cure al plasma effettuate su altri pazienti, hanno dichiarato i medici, si sono rivelate promettenti, purché eseguite in tempo, ma quella di adoperarle su una donna in gravidanza non è stata sicuramente una decisione semplice. Si tratta, infatti, del primo caso al mondo con esito assolutamente positivo.

Possono tirare quindi un sospiro di sollievo tutti i famigliari di Pamela, la quale si è detta ovviamente più che felice per come sono andate le cose. La tensione è stata notevole anche perché si temeva un parto prematuro. Grazie a questo incredibile risultato, la terapia inizialmente in fase di sperimentazione si è potuta diffondere come tecnica di cura per altri pazienti, e non solo in Italia.

Lo stato d’allerta non cessa, tuttavia, considerati i contagi ancora in atto. Si spera che i progressi in quest’ambito possano presto diventare una prassi.

