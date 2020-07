Rimborso modello 730/2020, come funziona per lavoratori e pensionati

Rimborso modello 730/2020 quando arriverà in busta paga o ai pensionati? Ecco tutto quello che bisogna sapere al riguardo

In questo 2020 sono avvenuti vari cambiamenti in ambito sociale e economico. Il coronavirus sta facendo fare i conti con una crisi all’Italia che non si vedeva da molto tempo. Il Governo ha preso diversi provvedimenti per aiutare le famiglie e le attività a riprendersi da questa grave emergenza. Uno tra questi riguarda il Rimborso modello 730/2020 che secondo il decreto rilancio funziona in maniera diversa rispetto agli altri anni. Esso potrà essere richiesto anche senza un intermediario, cioè chi ha o non ha un sostituto d’imposta potrà rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate e richiedere il rimborso. Ma capiamo nel dettaglio come funziona.

Rimborso modello 730/2020, come funziona