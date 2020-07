Samanta Togni, la nuova sfida sulla Rai: ottimista nonostante i precedenti

Samanta Togni è pronta per il grande salto di carriera sul grande schermo della Rai: “Precedenti? Non ho paura, mi farò valere”

Negli ultimi giorni, l’insegnate e ballerina di Ballando Con Le Stelle, Samanta Togni è sotto l’occhio del ciclone mediatico. Dopo aver accantonato le sue performances in ambito danzatrice di ballo classico, in qualità di concorrente del talk show di proprietà di Milly Carlucci, oggi Samanta è pronta per una nuova sfida.

Le voci che circolano sul suo conto sono apparse il più delle volte oggetto di critica maliziosa, soprattutto sulle piattaforme social, sulle quali Samanta si era detta indignata dell’atteggiamento del pubblico. Gli haters della sua immagine di web influencer hanno generato scompiglio nella sua vita, fino all’intervento del marito che ha preso le sue difese, reclamando rispetto attorno alla sua personalità, ingiustificatamente “macchiata”.

Dopo l’ufficialità del grande salto di categoria nella sua nobile e invidiabile carriera professionale, Samanta può approfittare di questa nuova esperienza per mettere a tacere tutte le critiche: vediamo quale, cliccando su SUCCESSIVO!

LEGGI ANCHE —–> Samantha De Grenet | gambe maestose ed in costume è uno spettacolo | FOTO

Samanta Togni e il nuovo ruolo d’insegnante della tv in chiaro