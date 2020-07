Trova un topo nel pollo precotto: vomita per 12 ore

È successo nel Regno Unito: una donna di Durham ha scoperto che nel pollo precotto che aveva comprato in un supermercato c’era un topo morto. La povera malcapitata ha vomitato per 12 ore

Secondo quanto hanno raccontato i giornali inglesi, una donna a Durham nel Regno Unito ha vomitato per 12 ore a seguito di una spiacevolissima scoperta. La malcapitata ha trovato un topo morto nel cibo precotto che aveva comprato nella catena di supermercati Tesco. Si chiama Cath McCall, ha 57 anni e ha comprato un piatto di pollo all’italiana nei negozi Tesco. Dopo aver scaldato il cibo al microonde, la 57enne ha iniziato a mangiare la salsa poi si è imbattuta con la forchetta in quella che credeva essere un osso di pollo e invece la disgustosa scoperta: ciò che era nel suo piatto di pollo era un topo morto. Cath McCall ha condiviso sui social network le foto della sua orribile scoperta. Davvero un episodio che nessun si augurerebbe di subire, mai nella vita.

McCall Smith ha scritto sui social network: “Ciò che ho scoperto nel mio piatto mi ha fatto vomitare per 12 ore”, esortando amici, conoscenti e tutte le persone a non comprare niente nei supermercati Tesco.

