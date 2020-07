Tragedia di Mandello: “Non è la prima volta che si tuffano da li”

L’incidente è avvenuto a Mandello, Lago di Como, in un punto in cui è vietato tuffarsi, ma tanti giovani lo continuano a fare per farsi riprendere con i cellulari

Altra vittima a Mandello del Lario, sul Lago di Como. Si tratta di un ragazzo che nonostante gli avvisi di pericolo, divieti e cancellate si è tuffato nel Lago dalle gallerie del Moregallo in cerca dello scatto perfetto da postare sui social. La vittima, Jean Carlos Falconi Zambrano di appena 26enne originario dell’Ecuador e residente a Milano, sabato 25 luglio si è buttato in acqua per farsi un selfie e non è più riemerso. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Jean Carlos era a Mandello del Lario per trascorrere un sabato sera diverso con gli amici e così ha deciso verso le 19.30 di tuffarsi da una finestra della galleria chiusa al traffico e considerata “maledetta”, perché è già costata la vita ad alti giovani. Si tratta infatti della quarta vittima in una settimana.

Il sindaco, “La zona è conosciuta per questa attività proibita”

Gli amici che aspettavano di immortalare la scena con il cellulare, hanno dato subito l’allarme e chiesto l’intervento dei soccorsi quando hanno capito che Jean Carlos non emergeva più dall’acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati sul posto hanno trovato il ragazzo sul fondale a circa venti metri di profondità.

“Mandello è uno dei paesi più facili da raggiungere sia in treno sia in auto – ha spiegato il sindaco Riccardo Fasoli -. I ragazzi arrivano soprattutto dal Monzese e dal Milanese. Ho fatto anche un’ordinanza per impedire questi tuffi, ma i giovani che arrivano al Moregallo sono in continuo aumento”.

“La zona ormai è conosciuta per questa attività proibita, continua il sindaco. Si buttano senza conoscere i rischi e sottovalutando il grave pericolo, spesso mentre qualche amico è pronto a filmare il salto nel lago, magari per poi condividerlo sui social“.

