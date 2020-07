Ambra Angiolini, ‘sfida accettata’: sguardo magnetico e irresistibile – FOTO

Ambra Angiolini in primo piano su Instagram, lo scatto in bianco e nero evidenzia uno sguardo che non lascia possibilità di replica: che spettacolo

43 anni e non sentirli, Ambra Angiolini è uno dei personaggi femminili intramontabili della nostra epoca. Famosa fin da giovanissima per le sue apparizioni a ‘Non è la Rai’, negli anni ’90, ha avuto una ottima carriera fin qui come attrice e personaggio televisivo. Il suo fascino rimane giovanile e immutato con il passare del tempo, la separazione dallo storico compagno Francesco Renga non ha scalfito il suo spirito. Da qualche anno, è felice con Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, con il quale già da tempo si parla di nozze. Il coronavirus ha solo momentaneamente interrotto tutto, ma la strada per i fiori d’arancio appare tracciata.

