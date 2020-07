Ana Mena sexy insieme a Rocco Hunt, la FOTO prima dell’esibizione

Ana Mena in versione pantera e venere in un total black da brividi. La bella cantante festeggia un grande risultato insieme al suo compagno artistico

Ana Mena si gode la sua estate di musica e festeggia per i grandi risultati già ottenuti. È ancora una volta, in Italia, la sua calda estate fatta di un nuovo tormentone. Questa volta infatti canta al fianco di Rocco Hunt dopo averci deliziato per diverse volte insieme a Fred De Palma. La coppia che scoppia in questa estate 2020 ha preso strade diverse ma anche da separati hanno sfornato due tormentoni da urlo.

Ana Mena nella sua ultima foto è al fianco del suo nuovo compagno artistico, il giovane e apprezzatissimo Rocco Hunt ed in una vesta molto ma molto sexy festeggiano il disco d’oro per “A un passo dalla luna”, il loro singolo che ha raggiunto il traguardo a sole tre settimana dall’uscita.

Lei infatti scrive: “SOMOS DISCO DE ORO! 📀 SIAMO DISCO D’ORO! Grazie davvero a tutti, senza di voi non sarebbe lo stesso ❤️ @poetaurbano @dolcegabbana” ma tutti gli occhi sono catalizzati su di lei.

Completino nero molto succinto con una serie di vedo non vedo che lasciano intravedere i fianchi, l’addome e le cosce della bella cantante scoperti. Quasi una sorta di babydoll coperto da una lunga veste nera e trasparente. A metà tra una venere e una panterona che bella e sorridente guarda il suo cavaliere musicale.

