Beautiful, anticipazioni 29 luglio: Liam torna tra le braccia di…

Beautiful, anticipazioni: dopo aver sconvolto Hope con il suo assurdo comportamento, Liam, sotto l’effetto di droghe, cede di nuovo alla passione…

Abbiamo lasciato Liam alle prese con una situazione tutt’altro che semplice: dopo che Thomas ha rovesciato nel suo bicchiere una sostanza eccitante non meglio identificata, il giovane Spencer ha cominciato ha comportarsi in maniera davvero strana in presenza di Hope e Steffy. Mentre la prima, però, si è detta incredibilmente infastidita dal suo comportamento provocatorio, la seconda è sembrata piuttosto lusingata.

Beautiful, anticipazioni: la reazione di Steffy lascia Liam senza parole

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Hope, ormai profondamente delusa dalla disastrosa accoglienza ricevuta a casa di Steffy, se ne andrà insieme a Thomas e Douglas, lasciato Liam in compagnia di quest’ultima. La figlia di Ridge e Taylor, convinta che l’ex marito abbia solo esagerato un po’ con l’alcool, non farà troppo caso al suo stato confusionale e si lascerà trasportare dall’euforia del momento. Ma la notte di passione che ne seguirà non sarà priva di conseguenze.

Sempre dalle anticipazioni americane sappiamo che quanto accaduto tra Steffy e Liam stupirà Liam per primo. Risvegliatosi la mattina dopo al fianco dell’ex moglie, l’uomo non avrà il coraggio di dirle che quella notte non era in sé e non ricorda quasi nulla di quanto accaduto. La donna apparirà invece raggiante e convinta che, dopo tante peripezie, il loro rapporto possa tornare ad essere quello di sempre. Ma qualcun altro non sarà troppo felice di apprendere la notizia… continuate a seguirci per scoprire di chi si tratta!

