Bianca Atzei, il Tik Tok in barca diventa uno spettacolo di seduzione – VIDEO

Bianca Atzei ha condiviso un video della nuova app per giovanissimi, Tik Tok, in cui fa un balletto molto sensuale

Bianca Atzei cantante italiana di successo molto attiva sui social ha pubblicato su Instagram un video in cui balla, preso dalla app per giovanissimi ‘Tik Tok’. Nel video la cantante è in barca e si vede il mare dietro di lei mentre l’imbarcazione è in movimento. Bianca ha pubblicato il suo ultimo singolo nell’estate del 2019, a giugno, di cui è anche autrice. La canzone si intitola ‘La mia bocca‘. Vanta due partecipazioni al Festival di Sanremo, nell’anno 2015 e nel 2017, rispettivamente con i brani ‘Il solo al mondo’ e ‘Ora esisti solo tu’.

Il video di Tik Tok di Bianca Atzei