Calciomercato Juventus: la richiesta di Cristiano Ronaldo alla dirigenza

Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato dalla Spagna, Cristiano Ronaldo avrebbe richiesto un rinforzo per la difesa della Juventus: il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly.

Domani la Juventus, già laureatasi Campione d’Italia, affronterà il Cagliari nella 37esima giornata di campionato. Una sfida che rappresenta per i bianconeri il primo test verso la ripresa della Champions League. Intanto in vista della prossima stagione, la dirigenza della Vecchia Signora sta valutando le mosse di calciomercato che possano puntellare una rosa già ricca di campioni. Oltre ai rinforzi in attacco, dove sono previste alcune partenze, sembra che la Juve stia pensando anche al reparto difensivo. Secondo alcune indiscrezioni dalla Spagna, la richiesta di un nuovo nome per la retroguardia pare sia arrivata direttamente da Cristiano Ronaldo, intenzionato a vincere la Champions anche con la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, la richiesta di Cristiano Ronaldo per la difesa: Koulibaly dal Napoli

L’obiettivo in casa Juventus, dopo la conquista della Serie A è quello di portare in bacheca la terza Champions League della propria storia. I bianconeri negli ultimi anni sono andati molto vicini ad alzare la Coppa dalle Grandi orecchie, nel 2015 e nel 2017, ma il sogno si è infranto in finale. La squadra di Sarri per raggiungere questo traguardo, in primo luogo, dovrà rimontare lo 0-1 dell’andata negli ottavi maturato in casa del Lione. Superato lo scoglio contro il club francese ad attendere la Juve ci sarebbero le Final Eight.

La dirigenza intanto pensa non solo all’edizione che deve ancora concludersi, ma anche a quella del prossimo anno, così come Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, secondo un’indiscrezione riportata dalla redazione del portale spagnolo Don Balon, avrebbe suggerito allo stato maggiore della Vecchia Signora un nome per rinforzare la rosa. Si tratta del difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly, che il club partenopeo valuterebbe intorno ai 100 milioni di euro.

Sempre stando alle indiscrezioni di Don Balon, per arrivare al giocatore senegalese, la società piemontese potrebbe presentare un’offerta al Napoli mettendo sul tavolo la cifra richiesta. Milioni che la Juventus ricaverebbe dalla vendita di alcuni giocatori in rosa. Tra i nomi più papabili a dire addio alla squadra di Sarri ci sarebbero Gonzalo Higuain, Douglas Costa, seguito da diverse società tra cui il Psg, e Federico Bernardeschi.

La Juventus dovrà prestare attenzione, però, alla concorrenza dato che Koulibaly è nel mirino da tempo di diversi club europei. Tra questi, su tutti, il Manchester City di Pep Guardiola che da tempo spera di poter mettere sotto contratto il senegalese.