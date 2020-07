Carolina Stramare solo il lato B, uno spettacolo irrinunciabile per Miss Italia – FOTO

Carlotta Stramare, Miss Italia 2019, sta per lasciare il trono da reginetta d’Italia. Intanto però si gode attimi di relax rigorosamente italiani

E’ quasi finito l’anno da reginetta d’Italia per Carlotta Stramare, la ragazza milanese incoronata Miss Italia 2019. La sua bellezza ha conquistato il pubblico italiano che l’ha resa vincitrice del concorso di bellezza, che dal 1946 ci lusinga ogni anno con magnifiche donne e ragazze. Mora e occhi verdi, uno sguardo che resta impresso e difficile da dimenticare. Ma anche il lato B non scherza specialmente se la giovane continua a pubblicare sul suo profilo Instagram foto che la ritraggono in posizioni davvero sensuali.

Carlotta Stramare, bella e impossibile