Splendida Chiara Francini. L’attrice originaria di Firenze fa fermare Instagram con lo scatto in cui lei si fa ritrarre così. Nessuna è più bella di lei.

L’abbiamo ammirato spesse volte veramente in tutta la sua bellezza: Chiara Francini ha posato anche nuda, in passato, mostrando una parte considerevole delle grazie che la contraddistinguono. Ma lei è talmente bella che anche vestita riesce ad incantare. E pure l’attrice toscana partecipa alla ‘Black and White Challenge’, l’ultima moda dei social web, organizzata proprio in favore delle donne.

Si tratta di postare una foto di sé da parte delle donne, e di taggare qualche altra pronta ad accettare l’invito a fare lo stesso. E Chiara non si tira indietro. Eccola in un magnifico primo piano, con uno sguardo al quale non si può resistere. Prerogativa di ogni scatto del ‘Black and White’ Challenge è che le immagini devono essere in bianco e nero. La 40enne di Firenze appare sempre come una tra gli esseri femmina più desiderabili che ci siano. Sontuosa, assolutamente maestosa.

Chiara Francini, la toscana ammalia con quel paio di occhi