Claudia Romani esagera, solo lato B infiamma Instagram. Foto

Claudia Romani infiamma il web: l’influencer esagera con un’immagine del lato B e rende infuocata l’atmosfera su Instagram, foto.

Claudia Romani pubblica una foto per sponsorizzare un prodotto di bellezza e rende infuocata l’atmosfera su Instagram. Come tutte le influencer, anche la Roma, per mostrare i propri followers l’efficacia dei prodotti che sponsorizza, mostra le parti del proprio corpo trattate. Per sponsorizzare una crema anticellulite notturna, la Romani ha pubblicato una foto con il lato B in primo piano.

Con una culotte verde che ha esaltato il fondoschiena, la Roma ha letteralmente fatto impazzire i suoi followers tra i quali non ci sono solo italiani.

“I segreti non si rivelano”, le fa notare un fan. “Se possono aiutare altre persone perchè no?”, è la risposta di Claudia. “Direi che funziona molto bene“, scrive un altro utente. E ancora: “Che delizia, sei un incanto”, “Sempre più bella, la perfezione esiste”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Mercedesz Henger bollente in palestra, il lato B è esplosivo – Foto