Cosa succede al corpo se si dorme senza reggiseno

Quasi tutte le donne indossano il reggiseno durante tutto il giorno e anche di notte ma cosa succede al corpo se non viene messo mentre si dorme?

Il reggiseno è pensato per sostenere il seno delle donne e in commercio ne esistono anche molti che fanno aumentare la misura e contribuiscono a migliorare la forma. Ma, effettivamente, sono scomodi, a meno che non si abbia un seno molto grande. In questo caso non portarlo vorrebbe dire soprattutto dolori alla schiena per il peso del proprio seno che non è contenuto in nessun reggiseno. Ma per un seno piccolo o di misura media la sensazione di libertà è assoluta quando possiamo liberarci di questa “gabbia”. Tante donne continuano a portare il reggiseno anche di notte, convinte che se così non facessero il loro seno ne risentirebbe. Ma è proprio l’esatto contrario. Vediamo sette cose che accadono se decidiamo di non indossare il reggiseno per un po’.

LEGGI ANCHE -> Dormire senza pigiama, cosa bisogna sapere al riguardo

7 cose che succedono al nostro corpo se non indossiamo il reggiseno

Il seno diventa più grande: Proprio così, hai letto bene e la spiegazione è semplice. Il seno viene allenato a resistere alla forza di gravità. Questo lo rende più forte e così tende a crescere. Il seno assume una forma più bella: Il seno ha la tendenza a puntare verso l’esterno e il reggiseno inibisce la curva naturale del torace. Per avere una forma più naturale possibile puoi evitare il reggiseno per un po’. Si respira meglio: Il seno senza costrizioni rende la respirazione migliore e senza le tensioni causate da un reggiseno che magari è troppo stretto o poco aderente. Ci sentiamo più comode: Molte donne quando tolgono i reggiseni si sentono finalmente “libere”. Potremmo decidere di dormire sempre così per sentirci più a nostro agio.

LEGGI ANCHE -> Il presioso bonifico che riceviamo ogni giorno e non usiamo correttamente

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

5. Si dorme meglio: Molte donne dormono con il reggiseno perché sanno che così va fatto ma non si riesce a dormire bene se non si è completamente rilassate e questo è difficile indossando i reggiseni. Bisogna quindi dormire in libertà e anzi si potrebbe optare per riposare completamente nude.

6. Il tuo seno sarà più sodo: I reggiseni indeboliscono i muscoli del torace e quindi il seno si rivolgerà, con il tempo, verso il basso.