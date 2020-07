Cristina Buccino fa innamorare su Instagram, scatto in chiaroscuro piuttosto accattivante: effetto vedo-non vedo che evidenzia forme top

E’ una tra le modelle e influencer più seguite sui social, contando un seguito di addirittura due milioni e mezzo di followers. Impossibile non rimanere folgorati del resto dalla bellezza di Cristina Buccino, già da diversi anni molto famosa nel mondo della moda. Si è fatta notare, tempo fa, anche in tv, partecipando a Veline, all’Eredità e all’edizione 2015 dell’Isola dei Famosi. Da allora, si è un po’ defilata dal mondo dello spettacolo, concentrandosi principalmente sulla sua attività di influencer. Che procede a gonfie vele e non potrebbe essere altrimenti. Parliamo di una delle bellezze più esplosive di questi anni, non c’è da stupirsi.

