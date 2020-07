Dayane Mello in barca toglie tutto e resta senza veli, boom di like – FOTO

Un sogno ad occhi aperti per i fan di Dayane Mello, in estasi dopo scatti mozzafiato sulla barca da far girare completamente la testa

Una Venere forgiata dal Dio Nettuno appare dalle profondità delle spiagge più spettacolari dell’intera Spagna. Parliamo di Dayane Mello, la modella brasiliana, ormai stabilitasi in Italia con il suo nuovo compagno e dalla cui relazione nasce Sofia, semplice e graziosa.

Dal punto di vista delle relazioni d’amore sembra condividere gli stessi gusti di Belen Rodriguez. Gianmaria Antinolfi è stato uno degli ultimi flirt della bellissima diva brasiliana di Joinville, prima che la super sexy “mama” avesse conosciuto il suo attuale amoroso.

Dayane vanta di una visibilità di tutto rispetto in termini mediatici, come la partecipazione al reality show di Pechino Express che le ha aperto gli orizzonti di esplorazione. La 31enne classe ’95 quest’anno ha scelto la Sardegna, come amante delle grandi isole che vanta il nostro continente. Il cambio generazionale post Covid-19 ha provocato un senso di rivalsa.

Dayane Mello, una sirena in mezzo ad un mare…d’amore

Ora Dayane Mello si mostra in tutto il suo fascino proibito e lo scatto a largo dell’oceano sta facendo il giro del web con gli utenti social che impazzano dalla voglia di assistere a qualcosa di innovativo e intraprendente in quel dolce e piatto mare.

Più di 8mila likes conducono Dayane nei primi posti della hit parade delle visualizzazioni sullo schermo digitale. L’iniziativa di spicco per la modella brasiliana porta la firma di un outfit estivo senza veli.

Lei, seduta a poppa della barca copre in segno di pudore quel seno “sfrenato” e travolgente, mentre Dayane si lascia andare dal suono del mare, inclinando il volto in direzione delle onde che spumeggiano sui fianchi dell’imbarcazione.

Un vero e proprio schianto della natura penetra nel cuore dei 91,4mila followers di Instagram che si accalcano sul suo profilo alla ricerca del senso dell’amore più sfrenato.

