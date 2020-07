Avete mai visto la mamma di Can Yaman, l’attore di Daydreamer? È identica a lui – FOTO

Daydreamer, avete mai visto la mamma di Can Yaman? Identica a lui. L’attore protagonista della serie turca sta facendo impazzire tutti. E la mamma? L’avevate mai vista?

Daydreamer è sicuramente la serie del momento. Can Yaman, l’attore protagonista, ha conquistato tutti con il suo fascino irresistibile. Tutta questa bellezza, non poteva che prenderla dalla sua adorata mamma: la donna è molto attiva su Instagram e pubblica sempre foto in cui sponsorizza i ruoli di suo figlio nelle varie serie turche in cui ha recitato e continua a recitare.

Daydreamer, Can Yaman è l’attore del momento: ecco da chi ha preso tutta questa bellezza

Oltre ad essere un attore di successo, Can è anche un attore e un avvocato. Infatti, per chi non lo sapesse, a scuola andava con il massimo dei voti e così pure all’università. Dopo essersi laureato e aver intrapreso la carriera da avvocato, ha deciso di rischiare tutto e di mettersi in gioco nel mondo dello spettacolo.

La madre si chiama Guildem e ha 49 anni. Sicuramente è la fan numero uno del figlio, e spesso ha accompagnato il figlio sul set e ad altri eventi pubblici. Visitando il suo profilo ufficiale, come dicevamo, ci sono tantissimi scatti che la ritraggono insieme al suo adorato figlio. Spesso viene scambiata per la sorella di Can, o addirittura per la sua fidanzata.

