Elenoire Casalegno, la minigonna è troppo corta, spettacolare – Foto

Elenoire Casalegno continua ad affascinare i fan attraverso il suo profilo social dove ha pubblicato una foto che accende la fantasia

Visualizza questo post su Instagram Stropicciata #elenoire #casalegno #choosethebestfucktherest indagine: costume intero o bikini? Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec) in data: 27 Lug 2020 alle ore 8:45 PDT

Elenoire Casalegno non smette di alimentare la fantasia dei suoi tantissimo ammiratori pubblicando su Instagram una foto che non è passata certamente inosservata. Uno scatto in bianco e nero che se non fosse per l’esplosiva bellezza della showgirl ligure potrebbe sembrare addirittura banale. Elenoire infatti si mostra semplicemente seduta su una sedia da ufficio indossando una minigonna che, complice le gambe accavallate, non può non attirare gli sguardi ammirati dei follower. Ad infiammare la fantasia è però certamente la sua camicia, con una profonda scollatura che regala quel tanto di vedo, non vedo capace di alimentare il desiderio. A far però letteralmente fermare il cuore degli ammiratori è di certo lo sguardo e il sorriso ironico di Elenoire.

Elenoire Casalegno tra carriera e amori

La bellissima Elenoire Casalegno è certamente uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Da circa un anno è saldamente alla guida di “Vita da copertina” insieme al costumista Giovanni Ciacci. Il fortunato programma di Tv8 nelle cui puntate monografiche sono raccontate le storie di personaggi famosi e non. Non tutti sanno però che Elenoire è anche un’imprenditrice, possiede infatti insieme ai genitori, un hotel a Ravenna e ha avviato una produzione di vini. La vita privata di Elenoire è sempre stata inevitabilmente sotto la luce dei riflettori. Era infatti giovanissima quando il pubblico si è appassionato alla sua lunga relazione, durata circa quattro anni, con il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Famose sono state la importanti unioni prima con il cantante Omar Pedrini, che è durata ben sette anni, e poi con Dj Ringo dal quale ha avuto anche una figlia, Swami oggi 21 anni.

Visualizza questo post su Instagram Dolce far niente. #elenoire #casalegno #choosethebestfucktherest #sun Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec) in data: 26 Lug 2020 alle ore 2:20 PDT

Nel 2014 si è sposata con Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4 con cui però si separerà appena 3 anni dopo.