Elisabetta Canalis, colazione bollente: che outfit da urlo – FOTO

Elisabetta Canalis, colazione bollente: che outfit da urlo. L’attrice ha fatto girare la testa ai suoi followers con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Elisabetta Canalis è una delle attrici italiane più amate degli ultimi vent’anni. Il suo nome è una garanzia. Di talento e bellissima, le persone a cui sta antipatica si possono contare sulle dita di una mano.

Elisabetta Canalis fa colazione e pubblica una foto sul suo profilo Instagram: pioggia di likes per l’attrice

Elisabetta su Instagram ha 2,6 milioni di followers, che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. Sotto le sue foto ci sono sempre tantissimi commenti di persone che le scrivono tantissimi complimenti, o che addirittura raccontano aneddoti della loro vita che hanno a che fare proprio con lei. “Quando ero piccolo ho chiesto ai miei genitori di farmi vedere tutti i film in cui c’eri tu. Mi accompagnarono in videoteca e chiesero al commesso “ci date tutti i film che avete con la Canalis?”, e lui ci guardò come se fossimo dei pazzi. Da allora non ho mai smesso di seguirti. Sei di una bellezza mozzafiato, e il bello è che più gli anni passano più diventi bella. Ma come fai?” le ha scritto un utente.

“Ti ho conosciuta nel film “La seconda volta non si scorda mai” scrive un suo fan, sotto una delle ultime foto che ha pubblicato. “Da allora sei diventata la mia donna ideale. Il che è un problema, perchè sei unica e irripetibile, dove la trovo una che ti somigli?”.