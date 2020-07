Ferragnez “il sole bacia i belli”, dal Salento foto ricordo per la famiglia – FOTO

Chiara Ferragni e Fedez (Ferragnez) stanno girando la Puglia e attraverso i loro scatti fanno conoscere località molto belle ai loro followes

Chiara Ferragni e Fedez con il piccolo Leo da circa un mese stanno compiendo un viaggio itinerante per l’Italia al fine di promuovere, grazie alla loro enorme visibilità (circa 31 milioni di followers insieme), il patrimonio artistico e culturale della Penisola. Dopo le Cinque Terre i tre hanno fatto visita a Roma, Colosseo, Piazza San Pietro e Musei Vaticani.

Dal 19 luglio sono sbarcati anche nel Salento, prima per assistere alla sfilata di Dior a Lecce e poi per partecipare al progetto “Battiti Live”: Otranto è la tappa principale e ad esso si assoceranno altre 15 città della Puglia e cinque località marittime. Sarà un tour anomalo, che verrà proposto in differita in sei appuntamenti, a partire dal 26 luglio in prima serata su Italia 1 (oltre che su Mediaset extra e on demand su Mediaset play).

I Ferragnez però durante questa permanenza si stanno godendo il Salento, con gite in barca, visite enogastronomiche e cene al ristorante, ad imparare a ballare la pizzica e ad impastare la focaccia , per scoprire e far conoscere la Puglia sia agli italiani che all’estero. Un servizio di sponsorizzazione in cui tutti ci guadagnano dopo il blocco causato dal lockdown e che quest’anno costringerà a trascorrere le vacanze principalmente in Italia.

Ferragnez “figli dei fiori” nel loro ultimo scatto su Instagram