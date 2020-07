Fratellini investiti da auto che passa col rosso. Coinvolta anche la madre

Due fratellini investiti da un auto mentre passava con il semaforo rosso. Coinvolta nell’incidente anche la madre. Tutte le informazioni a riguardo

E’ accaduto ieri mattina nella tranquilla città umbra di Città di Castello. Un’auto guidata da un sessantenne è passata con il rosso e ha centrato in pieno una mamma e i suoi bambini durante una passeggiata. I fratellini investiti si trovavano in un passeggino biposto. L’impatto è avvenuto intorno alle 10.30 in viale Europa, all’altezza dell’incrocio con via Bartali.

La madre è stata sbalzata sul cofano. I piccoli sono volati a decine di metri. Immediati i soccorsi. I tre sono stati stabilizzati nell’ospedale di Città di Castello. Successivamente i bambini sono stati trasferiti tramite eliambulanza all’ospedale Meyer di Firenze.

Riportano politraumi e fratture ma non sarebbero in pericolo di vita. Per la mamma la prognosi è riservata. Le sue condizioni sono stazionarie. Si trova ancora al nosocomio di Città di Castello.

