Gabriella Pession, lo sguardo intenso nella FOTO in bianco e nero: bellissima

Gabriella Pession, bellissima attrice di cinema e serie tv, ha condiviso ieri notte una foto in bianco e nero in cui è semplicemente meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram 🖤 #portrait #tb #brunette #bobhaircut Un post condiviso da Gabri🍀 (@gabriellapession_official) in data: 27 Giu 2020 alle ore 12:07 PDT

La famosa e bravissima nonché bellissima attrice Gabriella Pession ha pubblicato uno scatto in bianco e nero in cui appare in tutto il suo splendore per la gioia di fan e follower su Instagram. La Pession è stata la protagonista di ‘Oltre la soglia‘, fiction televisiva in onda mesi fa su Canale 5 che trattava la malattia mentale di alcuni adolescenti in un ospedale psichiatrico. L’attrice nata negli Stati Uniti interpretava il personaggio di Tosca, il primario nonché psichiatra molto in gamba su cui i ragazzi contavano per il loro recupero mentale e la loro voglia di guarire per poter tornare fuori dalle quattro mura. La serie tv ha riscosso molto successo di pubblico e critica sebbene l’ultima puntata sia andata in onda in seconda serata per un’improvvisa e inspiegabile perdita di ascolti.

LEGGI ANCHE -> Ana Mena sexy insieme a Rocco Hunt, la FOTO prima dell’esibizione

Gabriella Pession in bianco e nero è da sballo

L’attrice è stata lanciata dalla serie di successo del piccolo schermo ‘Capri‘. È attualmente sposata con l’attore irlandese Richard Flood ed è molto serena e felice insieme a lui. Ma nel suo passato si celano esperienze negative. È stata infatti affetta da anoressia, a seguito di un infortunio mentre faceva pattinaggio. L’addio a questo sport che amava tanto l’ha fatta cadere nel vortice della malattia ma fortunatamente, dopo tre anni difficili (dai suoi 15 anni fino ai 18) n’è uscita più forte di prima.

LEGGI ANCHE -> Carolina Marconi fa impazzire, è tutto attillato: top e pantaloni FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ora è molto serena e ha un marito che l’ama e un figlio: il passato è solo un brutto ricordo.