Rivela di essere gay a 90 anni e parla del suo amore: “Vorrei non averlo mai lasciato”

Fa coming out a 90 anni e parla del suo amore: “Lo ricorderò per sempre”. Dopo settant’anni, trova il coraggio di uscire allo scoperto e ricercare il suo Philip

Kenneth Felts ha fatto coming out: ha rivelato alla sua famiglia di essere gay. La verità gli è scappata mentre parlava con la figlia Rebecca, che durante la quarantena gli aveva chiesto quale fosse il peggior errore mai commesso nella vita. La risposta è stata immediata: “Vorrei non aver mai lasciato Philip“. La storia che ha raccontato, poi, ha commosso il mondo.

Rivela di essere gay a 90 anni: “Ho provato a ricercare l’amore della mia vita, con lui ho vissuto i momenti più belli della mia gioventù”

Philip era un ragazzo di cui si era innamorato a 20 anni, ma il loro era un amore nato negli anni 50, in un’epoca in cui non avevi altra scelta che adattarti ad una vita da eterosessuale. “Per tanto tempo ho sotterrato la verità nel fondo dell’anima, ma non volevo avere a che fare col disprezzo della società né essere etichettato come un degenerato o un pervertito” ha raccontato, pieno di rammarico. “Oggi per fortuna la gente è molto più aperta e in qualche modo ho avvertito di dover trovare il coraggio di confessarlo. Lo dovevo alla mia famiglia“.

“Da un lato sono felice, ora può essere finalmente se stesso. Dall’altro mi sento terribilmente triste pensando che abbia perso l’amore della sua vita” ha raccontato Rebecca, che essendo cresciuta in un’epoca differente, non ha avuto problemi anni fa a rivelare a suo padre di essere lesbica.

“Ho provato a ritrovare Philip” ha aggiunto Kenneth, che ha aperto una pagina Facebook in cui si mostra continuamente con una felpa arcobaleno. “Sono stato messo in contatto dalla nipote: purtroppo ho saputo che è morto, ma aveva vissuto una vita felice e si era sposato con una donna. Con lui ho condiviso gli anni migliori della gioventù ed è stato lo stesso anche per lui, ne sono certo. Lo ricorderò e lo amerò per sempre“.