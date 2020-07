Giorgia Rossi in allenamento, outfit da capogiro stende i fan – foto

Giorgia Rossi la giornalista e conduttrice televisiva di una bellezza stravolgente. Sensualità, fisicità e talento la rendono unica

Giorgia Rossi è un talento a tutti gli effetti. All’età di venti anni ha iniziato a lavorare entrando nel canale di Roma Channel per poi traferirsi nel 2013 a Mediaset. Mai ferma, la donna ama il suo lavoro e il pubblico la ammira per l’impegno e la passione che da anni la accompagnano verso la vetta del successo. Non solo lavoro, a Giorgia piace anche fare tanto sport. Su Instagram infatti condivide molti post che la ritraggono a fare attività fisica.

Giorgia Rossi, il muro da scalare in un outfit sensuale