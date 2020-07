Ha vinto Amici 2007, com’è diventato e cosa fa adesso – Foto

Ricordate il vincitore della sesta edizione di Amici? È stato Federico Angelucci, il cantante che ha sbaragliato tutti nel programma di Maria De Filippi arrivando sul podio. Oggi ha 36 anni, ecco com’è

Ricordate Federico Angelucci? Vinse la sesta edizione del programma di talenti ideato da Maria De Filippi, Amici. Federico, all’epoca molto giovane, a soli 23 anni si aggiudico la vittoria del talent ideato dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Di Federico dopo il talent si sono perse le sue tracce, salvo poi rivederlo in tv dopo molti anni e in un programma di grande successo nel quale si è fatto apprezzare nuovamente, dopo Amici, per le sue doti indiscusse di cantante.

Ma com’è diventato oggi Federico? Cosa fa? Lo scopriamo insieme.

LEGGI ANCHE —–> Ha vinto Amici 2005, com’è diventato e cosa fa adesso – Foto