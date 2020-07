Incidente in autostrada, si ribalta un camion: pulcini in fuga

Incredibile incidente sulla A14, camion si ribalta: 60mila pulcini fuggono in autostrada: rimasto bloccato e ferito all’interno dell’abitacolo un autista

Incredibile incidente sulla A14, all’altezza di Forlì. Un camion si ribalta con a bordo 60mila pulcini che fuggono in autostrada. L’incidente ha bloccato e ferito all’interno dell’abitacolo un autista. L’incidente ha provocato il blocco del traffico sulla corsia nord dell’autostrada della Romagna. Il mezzo si è ribaltato oltre la carreggiata e i pulcini che vi erano stipati sono fuorusciti scappando verso i campi e invadendo anche l’autostrada. I soccorritori hanno dovuto occuparsi anche del difficile recupero dei volatili. L’autista è rimasto illeso mentre il passeggero, il secondo autista, è rimasto ferito e incastrato e solo l’intervento dei soccorritori lo ha liberato. I pompieri lo hanno liberato e poi consegnato al personale del 118. L’autista ferito è stato poi trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, e fortunatamente non in pericolo.

Doppio incidente anche in Sardegna

Sul fronte del recupero dei pulcini la situazione si è fatta più complessa. La gran parte si sono salvati dall’impatto e sono scappati. Ci sono volute circa quattro ore per ristabilire la normalità su quel tratto della A14 romagnola. Sul posto a tutela dei pulcini sono arrivati anche membri appartenenti ad associazioni animaliste. L’incidente ha fatto seguito a quello accaduto nella notte nel Cagliaritano, sulle statali 130 e 131. Due incidenti entrambi mortali.

In un caso a perdere la vita sono stati due giovanissimi di Messina, a bordo di uno scooter. Sull’altro incidente, un centauro di 28 anni è morto dopo l’impatto contro un auto. Una terribile notte di sangue sulle strade italiane. Gli incidenti stanno diventando frequenti.

