Inter-Napoli, le probabili scelte di Gattuso: out Mertens

Inter-Napoli, probabili formazioni: almeno 6 cambi per gli azzurri, anche Insigne in dubbio. Gattuso senza Mertens squalificato e Manolas infortunato

Rino Gattuso è costretto a fare sei cambi stasera in vista della classica del Meazza tra Inter e Napoli. Mertens è squalificato e Manolas è infortunato e per queste due assenze le scelte per la difesa e l’attacco saranno obbligate. Milik in luogo del belga e Maksimovic al fianco del senegalese Koulibaly. Hysaj a destra farà respirare un po’ Di Lorenzo mentre sarà Elmas a dare fiato allo spagnolo Fabian. I dubbio anche Insigne ma non per defezione. Il capitano potrebbe ruotare in vista del match di Champions che si giocherà tra dieci giorni al Camp Nou, salvo spostamenti dell’ultim’ora. Gattuso farà delle scelte proiettate necessariamente al match degli ottavi di Champions contro il Barcellona di Messi.

Gattuso ruota in vista della coppa

L’obiettivo è quello di arrivare nel migliore dei modi contro l’undici azulgrana. La squadra è anche un po’ distratta dall’assenza di obiettivi ormai e dal pensiero alla coppa. L’Inter pertanto è favorita anche perchè nelle ultime gare sembra aver ritrovato anche una buona condizione generale. E’ tornato forte al gol anche il belga Lukaku, autore di una doppietta lo scorso turno. Intanto è sempre più imminente l’ufficialità di Osimhen dal Lille al Napoli. L’affare dovrebbe portare il portiere Karnezis in Francia.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Ballottaggi: Ranocchia-Godin 51%-49%, Barella-Borja Valero 55%-45%, Candreva-Moses 55%-45%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Meret-Ospina 51%-49%, Hysaj-Di Lorenzo 55%-45%, Elmas-Allan 51%-49%, Insigne-Lozano 55%-45%

ARBITRO: Valeri (Del Giovane-Prenna, IV: Prontera, VAR: Irrati, AVAR: Galetto

