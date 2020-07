Anche Jane Alexander prende parte alla ‘black and white challenge’ partita in queste ore sui social network. E l’attrice di origini inglesi incanta tutti.

Nonostante gli anni migliori siano alle spalle, la bellissima Jane Alexander mantiene intatto tutto il proprio fascino. L’attrice nonché ex modella inglese originaria di Watford, ma da tantissimo tempo ormai italiana per adozione, lascia tutti a bocca aperta con un suo scatto.

LEGGI ANCHE –> Kasia Smutniak | sguardo che conquista tutti | ‘Irresistibile’ FOTO

Merito del ‘black and White Challenge’, la nuova moda social sorta in sostegno della figura delle donne. Le vip del mondo dello spettacolo in tutte le sue declinazioni sono chiamate a postare degli scatti nei quali si fanno ritrarre in bianco e nero. E la 47enne britannica non fa eccezione. Ecco la bellissima Jane in una foto in stile Madonna. Nella quale, diciamolo, è completamente nuda se non fosse per il pezzo di sopra. Ma al di sotto la Alexander non indossa niente.

LEGGI ANCHE –> Melita Toniolo, il vestito a fiori è cortissimo e la temperatura sale -foto

Jane Alexander, la posa super sensuale che conquista i followers