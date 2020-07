Justine Mattera in acqua fredda e il costume è trasparente: immagina – FOTO

Justine Mattera in acqua fredda e il costume è trasparente: immagina. Lo scatto che ha fatto girare la testa a tutti i suoi amatissimi followers

Justine Mattera è uno dei personaggi dei social più amato degli ultimi anni. Con i suoi continui scatti provocanti fa impazzire i suoi 436mila followers, che col passare del tempo stanno aumentando a dismisura.

Justine Mattera e l’ultimo scatto, i suoi 436mila followers su Instagram impazziscono

“Insieme possiamo fare delle cose incredibili. Supportiamoci a vicenda” scrive Justine nella didascalia dell’ultima foto che ha pubblicato su Instagram, e che ha fatto girare la testa a tutti i suoi followers che ogni giorno la seguono con costanza e con affetto. Justine, da quando è approdata sui social, ha dimostrato subito di essere una donna libera e che non ha paura del giudizio della gente. Non si è mai fermata davanti alle critiche che alcuni utenti le fanno di tanto in tanto a causa delle foto troppo spinte che posta solitamente: continua a viversi la vita come vuole lei, lasciandosi scivolare addosso i leoni da tastiera che non contano niente. Oltre agli haters, però, ci sono anche tantissimi commenti positivi da parte di veri e propri fans.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano. “Sei di una bellezza mozzafiato” le scrive un utente. “Magari arrivassi alla tua età come ci sei arrivata tu! Ti prego, svelami il tuo segreto, se lo fai non avrò più paura di invecchiare”.