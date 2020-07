Laura Torrisi lo scatto dolcissimo, due gocce d’acqua – FOTO

Laura Torrisi ha pubblicato sul suo profilo social una foto molto tenera in cui traspare la bellezza e la felicità di un momento vissuto in famiglia

Laura Torrisi, bellissima come sempre, ha pubblicato una foto su Instagram in cui è ritratta in un momento di gioia con sua figlia Martina. Lo scatto le immortala al mare, mentre si divertono dentro acque cristalline. La piccola, bella e dolce come la mamma, si appoggia alle sue spalle. Sulla testa, quasi come un fermaglio, indossa una maschera che certamente le servirà per ammirare le bellezze di fondali. Laura Torrisi in questa foto si mostra particolarmente raggiante, esprimendo la gioia pura di una madre che trascorre una giornata di divertimento e relax al mare con l’amore più grande della sua vita. Una gioia che traspare anche nella didascalia che ha voluto dare alla foto: “Il suono della tua risata“, la melodia che per eccellenza riempie la vita di una madre.

Laura Torrisi e la relazione con Leonardo Pieraccioni

Martina, la bellissima e dolce figlia di Laura Torrisi è nata dalla lunga relazione che l’attrice ha avuto con il regista toscano Leonardo Pieraccioni. Per i due artisti probabilmente galeotto fu il set di “Una moglie bellissima“, pellicola nella quale interpretavano i due protagonisti sposati. Una storia durata ben 7 anni che ha incoronato Laura come la vera musa di Pieraccioni. Il regista de “Il Ciclone” ha infatti più volte dichiarato che la relazione con l’ex aspirante Miss Italia è stata la più importante della sua vita. Un amore dal quale è nata appunto la dolce Martina nel 2010 e che purtroppo si è interrotto solo quattro anni dopo.

Attualmente la bellissima Laura Torrisi sembra aver ritrovato l’amore con il campione di rally Luca Betti. Pieraccioni invece, dopo un periodo in cui ha scelto di restare single, ha riscoperto il sorriso con Teresa Magni.