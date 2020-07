Chiara Ferragni, il primo piano del piccolo Leone, che spettacolo – FOTO

Primo piano meraviglioso per il piccolo pargolo di casa Fedez-Ferragni: Leone brilla sul profilo Instagram dell’influencer più desiderata dagli utenti

Incantevole primo piano per Leone, il pargolo di casa Fedez e Ferragni che sta incantando il web come se una silhouette di turno, giornaliera stesse arricchendo le coscienze proibite degli utenti.

Fedez nei giorni scorsi, di ritorno dalle vacanze di Los Angeles aveva fatto venire uno spavento nei riguardi di un caso che ha coperto di dubbi il web. Le somiglianze con Leone non sarebbero compatibili con quelle del papà cantante e da qui l’attacco a Ferragni e la conseguente minaccia di un test rapido di DNA, per risolvere l’arcano di appartenenza.

“Voglio la prova del nove” aveva chiesto Fedez in un’intervista, ma al termine di un lungo momento di suspance e fiato corto, ecco apparire l’ironia del personaggio che ha concentrato poi l’attenzione sul problema di salute che aveva avvolto per un lungo periodo le giornate soleggiate di Fedez.

Tornato il sereno in casa Ferragnez, ora l’attenzione è tutta per Leone, osannato dai genitori e in particolare da mamma Chiara per lo splendore e la purezza estetica che “emana”.

LEGGI ANCHE —–> Naike Rivelli, giochi folli sul pavimento e ovviamente nuda – Foto

Chiara Ferragni ingrandisce l’obiettivo sul figlio Leone: chapeau

Standing ovation in casa Ferragnez per Leone, figlio della coppia imprenditrice, immortalato in tutta la sua innocenza e bellezza estetica.

Sguardo concentrato a catturare gli apprezzamenti dei fan di Instagram quello di Leone Ferragnez, mentre i likes salgono a quota 845mila. Un numero impressionante da far invidia persino alle personalità femminili di spicco del Gossip.

Così Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram ha pensato bene di condire la giornata con il colore biondo dei capelli ricci e svariati di Leone e quegli occhi azzurri fulminanti che accolgono direttamente nel pozzo di bellezza pulita e infantile gli amanti dei bambini.

LEGGI ANCHE —–> Ana Mena sexy insieme a Rocco Hunt, la FOTO prima dell’esibizione

“Occhioni 💘; who, tell me who can resist…?💙💙; Troppo bello ❤️; TI AMO LELLO SEI MERAVIGLIOSO !; É un angelo 😍❤️; I Like It❤️❤️; Queste sono le persone che amano Leone!!👉”.



Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter