Il povero Davide perde la vita ad appena 14 anni per via di un malore improvviso. Il ragazzino se n’è andato come la mamma a suo tempo.

Un malore improvviso porta un giovane di soli 14 anni a morire. Lui si chiamava Davide Monzani e di colpo ha accusato delle problematiche di tipo respiratorio. Il ragazzo, che viveva a Filago, piccolo centro della provincia di Bergamo, si trovava con la nonna in quel momento.

Alla donna era riuscito a dire di non sentirsi affatto bene e di avvertire un senso di oppressione tale da bloccargli la circolazione dell’aria. Subito condotto agli Ospedali Riuniti di Bergamo in eliambulanza, il povero Davide è infine morto nel letto dove aveva ricevuto ricovero urgente. Dopo un giorno di speranze che tutto potesse volgere per il meglio, alla fine invece l’epilogo è stato il peggiore possibile. Il decesso risale alla giornata di lunedì 27 luglio 2020.

Malore improvviso, Davide è morto come la sua mamma anni fa

Ancora sconosciute le cause di questo malore improvviso quanto fatale. Si sta indagando con dei doverosi accertamenti su quanto accaduto al giovane. il quale non ha mai fatto riscontrare alcuna problematica clinica o sanitaria di alcun tipo. Anzi, praticava sport con cadenza abituale.

Purtroppo Davide se n’è andato allo stesso modo della mamma, perita a suo tempo nel 2012 quando il ragazzino aveva solo 6 anni di vita. Lascia non solo la nonna Sandra ma anche il papà Henry, oltre a molti amici.