Melissa Satta in costume baciata dal sole: sale la temperatura – FOTO

Uno scatto davvero bollente è stato pubblicata da Melissa Satta sulla sua pagina Instagram. La bellissima showgirl si mostra in tutta la sua sensualità mentre è distesa su un colorato lettino in una piscina dall’acqua cristallina. Il costume intero, arricchito da tutti i colori dell’arcobaleno, avvolge le sue sinuose forme e una pelle che i raggi del sole hanno reso ambrata. Melissa nella foto indossa un cappellino per proteggersi gli occhi che chiusi le regalano quell’espressione dolce di chi ha deciso di abbandonarsi al caldo abbraccio del sole. Con pochi gioielli e tatuaggi in evidenza Melissa, attraverso un semplice scatto, è riuscita certamente a far salire nei suoi follower la voglia d’estate.

Melissa Satta e il suo impegno nel sociale

Melissa Satta è conosciuta nel mondo dello spettacolo per il suo talento e certamente per la sua bellezza ma non tutti sanno che è una donna anche profondamente impegnata nel sociale. La signora Boateng infatti insieme ad Arianna Alessi, vicepresidente della no profit Otb Foundation, ha avviato un’iniziativa rivolta ai bambini che vivono in condizioni di difficoltà o gravemente malati. Anche grazie alla showgirl infatti dei ragazzi avranno l’opportunità di vivere delle giornate di svago e divertimento all’interno del parco di Gardaland. Durante tutta l’estate il famoso parco divertimenti avrà circa 116 ragazzi che potranno vivere momenti di puro divertimento grazie anche all’impegno di Melissa Satta. Un gesto per niente scontato da parte di una donna che in più di un’occasione si è mostrata particolarmente sensibile ai problemi dei più piccoli. Una sensibilità che certamente è aumentata grazie alla nascita sei anni fa del figlio Maddox Prince.

