Mercedesz Henger bollente in palestra, il lato B è esplosivo – FOTO

Mercedesz Henger mette in mostra il suo fisico da urlo su Instagram, gli allenamenti in palestra evidenziano un lato B davvero super

Molto, nel suo fisico eccezionale, hanno fatto madre Natura e l’eredità genetica di sua madre, Eva Henger. Come l’ex diva del cinema a luci rosse, sua figlia Mercedesz ha delle forme davvero esplosive. Ma molto ci mette anche del suo, tenendosi costantemente in allenamento. La splendida ragazza ungherese, classe 1991, non ha seguito le orme materne quanto alla carriera, ma è una bellezza fulgida e irresistibile. Seguitissima sui social, mette in mostra un fascino seducente davvero con pochi eguali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercedesz Henger strepitosa in costume: lato A pazzesco, una statua – FOTO