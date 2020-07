Mykonos, la tragedia della 18enne. La testimonianza di un’amica

Tragedia a Mykonos. Muore dopo un incidente Carlotta Martellini, la ragazza aveva appena compiuto 18 anni. Arriva la testimonianza di un’amica

Doveva essere una vacanza all’insegna del divertimento e del relax, una rinascita post lockdown in una delle isole più belle della Grecia. Invece, per Carlotta Martellini, Mykonos si è trasformata in un incubo. Una tragedia per la 18 enne che ha perso la vita in un incidente e per tutta la sua famiglia che non ha potuto abbracciare per l’ultima volta la loro bambina appena maggiorenne. Carlotta era in vacanza con le sue amiche, un gruppo di ragazze di San Mariano di Corciano. Le giovani stavano tornando a casa dopo una serata al Tropicana venerdì 24 luglio quando è accaduto il tragico evento. Il mezzo su cui viaggiava ha sbandato finendo su una scogliera sulla provinciale Agios Stefanos-Fanari. La giovane è stata sbalzata fuori dal mezzo ed è finita sugli scogli, vicino al mare. Ora per loro c’è solo tanta rabbia e dolore.

Tragedia a Mykonos, la testimonianza di un’amica