Naike Rivelli, prosegue lo “sfottò” alla Ferragni, il VIDEO davanti allo specchio

Naike Rivelli continua la sua personale crociata contro le influencer come Chiara Ferragni pubblicando un video in cui sfodera l’arma dell’ironia

Naike Rivelli non smette di ironizzare contro le influencer come Chiara Ferragni e lo fa pubblicando sulla sua pagina Instagram un video in cui mette in campo la sua voglia di provocare. La sensuale showgirl mostra il suo sexy abitino verde acqua riflesso nello specchio e attraverso i social lancia quasi una sfida. Obiettivo della giornata di Naike Rivelli è quello di girare con un abito comprato su delle bancarelle greche a meno di 15 euro e risultare sexy lo stesso. L’abitino copre un costume “di un noto marchio italiano” acquistato grazie a dei saldi davvero irrinunciabili per chiunque ma che, come ha precisato Naike, di sicuro sarebbero stati snobbati dalle influencer. Il suo outfit low cost della giornata si chiude con dei sandali in plastica riciclabile ovviamente acquistati ad un prezzo contenuto.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni, il primo piano del piccolo Leone, che spettacolo – FOTO

Naike Rivelli e le influencer: ecco come si dividono

La Rivelli in tutto il video si diverte a scimmiottare le note influencer del web esagerando su smorfie e sul loro modo di parlare. Oltre a lanciare “la sfida del giorno”, nel video Naike dà ai suoi tantissimi follower la sua opinione su come si classificano le influencer. Una divisione che, come vuole precisare la bellissima figlia di Ornella Muti, tiene conto solo delle migliori. La categoria infatti andrebbe divisa in sostanza in due grandi tipologie: una è quella in si concentrano le influencer decisamente snob, con l’espressione di chi ha sempre la puzza sotto il naso. Intoccabili e inarrivabili come poche, questo tipo di star dei social ha molto spesso il fisico completamente rifatto.

LEGGI ANCHE -> Bianca Atzei, il Tik Tok in barca diventa uno spettacolo di seduzione – VIDEO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’altro tipo di influencer, secondo Naike Rivelli, è quella che ha perennemente un’espressione felice, quasi da invasata, perché considerandosi la migliore di tutte riesce a vedere qualsiasi prodotto.