Madre muore mentre fa un bagno: la tragedia sotto gli occhi del marito e del figlio

Dramma a Pesaro, dove una donna di 54 anni ha perso la vita mentre faceva un bagno. È accaduto nella spiaggia libera di Sottomonte, dove la vittima di origine ucraina, si era recata per trascorrere una giornata di mare insieme al figlio ed al marito. La madre 54enne, stando alle prime informazioni, era entrata in acqua da pochi minuti, quando ha perso i sensi a pochi metri dalla riva, probabilmente a causa di un malore risultato fatale. Immediatamente sono scattate le operazioni di rianimazione, prima da parte del bagnino della spiaggia e successivamente dei sanitari del 118 giunti sul posto. Purtroppo, però, i tentativi di salvarle la vita sono risultati inutili e lo staff sanitario ha constatato il decesso della donna poco dopo.

Una madre di 54 anni di origine ucraina è deceduta nel pomeriggio di domenica 26 luglio mentre faceva un bagno nella spiaggia libera di Sottomonte a Pesaro. La 54enne, come riporta la redazione de Il Resto del Carlino, era a pochi metri dalla riva, all’altezza del sottopasso numero 2, quando avrebbe accusato un malore in acqua che le ha fatto perdere i sensi. La donna è stata immediatamente soccorsa prima dal bagnino e dopo dallo staff medico del 118 giunto presso la spiaggia. Purtroppo i tentativi di rianimazione, durati circa un’ora, non hanno dato esito ed i medici hanno constatato il decesso della 54enne sul posto. Come riferisce Il Resto del Carlino, il mare domenica era calmo e probabilmente il decesso sarebbe sopraggiunto per un malore, non per annegamento.

La tragedia si è consumata davanti agli occhi del marito della donna ed al figlio con i quali la 54enne si era recata presso la spiaggia libera pesarese.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto che si sono occupati degli accertamenti del caso.